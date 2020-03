Un banco de libros para plantarle cara al aburrimiento y al coronavirus

0

La cuarentena por el coronavirus se amplía y con ella el confinamiento de los niños, que privados de poder salir a jugar al parque, encuentran difícil el paso de los días. En un edificio de Marín, intentan dar una solución al aburrimiento e incentivar la lectura como alternativa a la play station y la televisión. ¿Cómo? Pues poniendo en marcha un banco de libros. Uno de los promotores de esta iniciativa explica: «La idea se le ocurrió a mi hija que me dijo que en el edificio hay niños pequeños y que creía que sería útil un préstamo de libros, porque no se puede ir a la biblioteca, no hay colegio y ella tiene libros en casa que ya había leído». De esta forma, en el banco de la zona común de la entrada del inmueble, colocaron el cartel informativo para aquellos que lo considerasen de interés. Este vecino indicó que ante la sugerencia de su hija de poner libros infantiles, él también pensó que el mismo problema se le podría presentar a los adultos. «Yo me dije, pues los mayores también y decidí dejar el periódico y las revistas, porque, por ejemplo, yo antes se lo llevaba a mi suegro, pero ahora que no puedo o lo tiro y es una pena, o lo dejo en el banco del rellano para que lo lea alguien. Seguro que si esta iniciativa gusta, habrá más gente que se sume, porque todos tenemos alguna revista guardada que podamos compartir», manifestó.

Para aclarar qué hacen las revistas y los libros en el rellano de la escalera común, la hija de este vecino confeccionó un vistoso cartel que colgaron encima del banco. Dice así: «Banco de libros. Para entretenernos en esta cuarentena, podemos dejar aquí revistas, libros y periódicos para que otros vecinos puedan leerlos en sus casas». Y por último, un mensaje de aliento para todos: «Vamos a ganarle al coronavirus».