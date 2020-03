María del Carmen Vázquez: «El marisco no es de primera necesidad, queremos que nos decreten el cese de actividad»

0

La patrona mayor de Lourizán, María del Carmen Vázquez, hizo un llamamiento a la Consellería do Mar para que se les admite al cierre del sector en la ría de Pontevedra porque «el marisco no es de primera necesidad, queremos que nos decreten el cese de actividad». La patrona mayor explicó que además, salir a la playa a trabajar no serviría para nada porque ya «algunos compradores nos dijeron que no van a venir a la lonja y que van a aprovechar lo que ya tienen en las depuradoras». Es decir, este sector se expone a ir a trabajar para tener que devolver el marisco al mar porque no se llegue al umbral de rentabilidad, a la vez que exponen sus vidas al riesgo del contagio.

«Si por una toxina nos cierran todo, ahora que el problema somos nosotros, no tiene sentido que nos manden ir a trabajar al marisqueo, además con los restaurantes cerrados la venta de este producto no va a tener salida, la gente tiene miedo de que ir al punto de control», recalcó. Añadió: «Estamos asustados todos, nosotros queremos quedarnos en casa como todos. Estamos pendientes de que decidan, día día ver lo que hay», manifestó.

Uno de los problemas mayores que encuentran también es qué hacer con la actividad de la lonja de Campelo, porque Vázquez explicó que se han recibido instrucciones sobre cómo actuar y desinfectar, pero recalcó que las cofradías carecen de estos productos higiénicos, no porque no los quieran tener, sino porque no hay dónde conseguirlos».

El marisqueo a flote tenía prevista como jornada laboral este lunes, pero durante el fin de semana las cofradías del fondo de la ría decidieron no salir. El marisqueo a pie tampoco quiere salir, pero su próxima cita laboral es el viernes y está a la espera de qué ocurre. María del Carmen Vázquez es contundente en su petición de cierre: «En el marisqueo no vendemos patatas ni leche ni pan y con la restauración cerrada, ¿quién va a querer marisco?».