Pontevedra y Poio Pescamar son los últimos en dejar de entrenar

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia A. Davila

Pontevedra / La Voz 13/03/2020 21:36 h

Tras el cierre de las Instalaciones Municipales de Pontevedra y las recomendaciones de las autoridades sanitarias y deportivas competentes, el primer equipo del Pontevedra CF SAD no entrenará has nuevo aviso. Así comunicaba ayer el club granate a eso de las tres menos cuarto de la tarde su cambio de idea con respecto a continuar adelante con el trabajo semanal pese a no disputar la liga en al menos las dos próximas semanas.

El conjunto pontevedrés tuvo ayer por la mañana su última sesión de trabajo antes de decidir hacer un alto en la preparación tal y como han hecho a lo largo del día de ayer muchos equipos de máxima categoría como el FC Barcelona o el Celta de Vigo. El equipo pontevedrés tenía preparado desde el pasado jueves todo un protocolo de trabajo a puerta cerrada en el que iban a trabajar entre Pasarón y Campañó a puerta cerrada y evitando el contacto de la plantilla y el cuerpo técnico tanto con aficionados como con la propia prensa, pero finalmente se ha optado por una medida más restrictiva por recomendación de entidades superiores.

Es de suponer que los jugadores, al igual que sucede en las vacaciones estivales tras el fin de la liga, se llevarán para casa una tabla de ejercicios físicos para continuar con su trabajo en la seguridad de sus hogares y así no perder el estado de forma óptimo y actual que llevaban en estos momentos de la temporada. Falta aun un tercio de competición por disputarse.

En la actual plantilla el compromiso de los jugadores por mejorar y trabajar el apartado físico es muy alto. No es extraño encontrarse a jugadores como Edu Sousa, Berrocal, o Álvaro Bustos, entre otros, realizando ejercicios extra en gimnasios privados que complementen los entrenamientos matutinos o como trabajo extra en la jornada del martes, día de la semana en la que el club hace habitualmente su jornada de descanso.

Poio Pescamar

Tras la recomendación de la Real Federación Española de Fútbol, el Poio Pescamar ha decidido también dejar de entrenarse. Si el jueves hacían pública la intención de cortar el trabajo semanal en la base y en el primer equipo sénior masculino, ayer lo hicieron también con el primer equipo femenino de Primera División.

En un principio el cuadro conservero tenía pensado seguir trabajando en el pabellón de A Seca siguiendo normas escrupulosas de higiene y a puerta cerrada, pero en la mañana de ayer viernes la decisión ha cambiado y han tomado la drástica decisión de cancelar los entrenamientos hasta nueva orden. La competición se ha parado 14 días.