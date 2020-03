El Ravachol, ya ascendido, pide no jugar el play off a División de Honor

0

La Voz de Galicia nieves d. amil

pontevedra 09/03/2020 17:30 h

El Ravachol ha transmitido a la Federación Española que considera innecesaria la celebración del play off de ascenso, ya que pase lo que pase el club pontevedrés es oficialmente un equipo de la máxima categoría nacional. Esta nueva petición la cursaron esta semana después de que el último fin de semana de enero finalizasen el campeoanto en segunda posición, con un balance de trece victorias y una derrota, la que sufrió ante el actual campeón, el Oviedo B. Con esa clasificación cerrada, el conjunto ovetense tendría asegurado el ascenso, pero su condición de filial le impide ascender a la máxima categoría. Es ahí cuando el Ravachol entiende que jugar el play off está injustificado, al haberse asegurado ya esa plaza en la División de Honor por no poder subir el primer clasificado. «Continuamos a la espera de la certificación oficial del ascenso del primer equipo. De igual modo, el Club Bádminton Benalmádena de Málaga, -rival del play off- ha transmitido la misma opinión, por lo que esperamos el desenlace en los próximos días», señalan en un comunicado.

Desde el primer momento, el director deportivo del Ravachol, Jesús Pereiro, se mostró muy tranquilo. La norma de la federación recoge que el primer clasificado tiene el ascenso directo y el segundo tendría que jugar el play off con el séptimo clasificado de la División de Honor, en este caso el Benalmádena Málaga. Inicialmente, según explicó Jesús Pereiro, la Federación Española de Bádminton se planteaba que se jugase igual la fase de ascenso, aunque los pontevedreses tuviesen la plaza asegurada.

«Si finalmente tenemos que jugar, invitaremos a todos los pontevedreses a disfrutar de una jornada de bádminton de primer nivel, un evento que sería una fiesta de principio a fin, ya que el ascenso está asegurado sea cuál sea el resultado», explican desde el Ravachol. Mientras esto se resuelve, el club participó este fin de semana en el máster nacional sub-13 y sub-17, donde Natalia Muro se impuso en dobles mixtos junto a su compañero habitual, el madrileño Álvaro Moral.