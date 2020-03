El Teucro se da un empacho de goles para recuperar el ánimo (32-19)

0

La Voz de Galicia nieves d. amil

07/03/2020 23:27 h

Necesitaba el Teucro un empacho de goles para sentirse vivo. Y este sábado lo tuvo desde el primer minuto. Tenía enfrente a un rival asequible, colista y con tan solo cuatro puntos, pero que la primera vuelta le aguó la fiesta. Ahora tocaba la revancha, pero sobre todo, hacía falta reivindicarse después de jugarse a vida o muerte cada partido. Los visitantes intentaron contener durante toda la primera parte las arrancadas del Teucro, pero se fueron al descanso con una brecha que parecía insalvable (19-10). La fiesta seguiría después.

A la vuelta de vestuarios, los azules aún creyeron más en si mismos y el Palma del Río, acostumbrado a aguantar los envites los 40 primeros minutos, se deshacía sin conseguir anotar más que dos goles en diez minutos. Iván Rodríguez cortó un contraataque en el aire cuando Ángel Povedano se encaraba hacia Edu Salazar, que no hacía más que demostrar que estaban perdidos. Y eso que Corneil no tuvo la tarde y perdió oportunidades en la línea de ataque.

A cinco minutos del final y con 14 goles de ventaja, Luis Montes da la oportunidad a Ferrán Cisneros, que reaparecía después de meses de lesión. Esta semana recibió el alta médica y, aunque espera todavía la deportiva, el técnico quiso invitarlo a la fiesta. Cuando restaba algo menos de cinco para el pitido final, Wermbter hizo el alarde del partido marcado desde su portería a la otra, vacía en ese momento por estar con uno menos. Subió el gol número 29 y despertó a los cordobeses, que hasta diez segundos antes de final anotaron los últimos tres tantos para quedarse a las puertas de la veintena.

El pitido final dio un respiro al Teucro y enterró en el vagón de cola a un equipo abonado al descenso.

?Teucro: Edu Salazar, Federico Wermbter, Cristian Remeseiro (2), Gabriel Moyano (5), Marko Dzokic (5), Bujalance (1), Ferrán Cisneros, José Andrés Torres (3), Samu Pereiro, Caue Herrera (6), Iván Rodrigeuz (4), Adrián Freiría (1), Roi Sierra (2), Corneil (2)

Palma del Río: José María Martín, Caro de la Barrera, Moisés Godoy (2), Adrián Salas, Cristian Reyes (1), Raúl Morales (3), Alejandro Plaza (6), Emilio Díaz, Carlos González, Ángel Povedano (2), Antonio Sánchez (4), Julio Morgado (1)

Marcador cada cinco minutos: 3-2, 4-3, 9-3, 12-4, 16-8, 19-10 (descanso), 20-12, 22-12, 25-15, 28-15, 30-16, 32-19 (final)

Árbitros: Oriol Álvarez Boixaderas y Raúl Escoda Pérez

Incidencias: Unos 500 espectadores en el Municipal de Pontevedra