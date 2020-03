La defensa condena al Cisne a la segunda derrota consecutiva (32-27)

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

pontevedra / la voz 07/03/2020 23:22 h

Al Cisne se le vuelve a atragantar el partido. Después de haber caído la pasada semana contra el Villa de Aranda, este sábado le tocaba otro hueso de la tabla, el Torrelavega. Ubicado en la tercera plaza y con una solvencia en la pista a la que están sacando rentabilidad, el partido se preveía, a priori, complicado. A pesar de que el inicio fue muy igualado entre ambos y llegaron a ponerse solo dos por debajo en los primeros diez minutos, el partido fue enrocándose para los de Jabato.

Los errores defensivos empezaron a pasarle factura mediado el primer tiempo y pronto abrieron una diferencia en el electrónico que sería insalvable el resto del partido. «No hemos estado bien en el balance defensivo, no nos vamos contentos, es algo que sabíamos y que en teoría lo teníamos trabajado en la previa del partido, pero ha habido circunstancias, un jugador que no ha podido venir y ellos han sabido aprovechar los cambios y nosotros, no», reconocía el técnico al término del encuentro.

Después de cinco minutos con el marcador inamovible fue Preciado quien se encargó de romper la monotonía, pero el conjunto cántabro rompió la baraja con un parcial 3-0 que llevó a Jabato a pedir el primer tiempo muerto de partido para intentar darle la vuelta al marcador. «No queda otra que prepararse, era claro que nos iban a hacer correr mucho y no hemos sabido pararlos y leerlos», indica el técnico pontevedrés, que se mostró descontento con el resultado: «Hay que ponerse las pilas para los siguientes partidos». Aún así recordó que han perdido contra el segundo y el tercero, pero que las derrotas «nos sirve para darle más valor a lo que hemos hecho con anterioridad. Estos dos tienen auténticas plantillas y equipazos, pero estamos acostumbrados, venimos de años en los que hemos sufrido muchas y siempre sacamos cara». Este sábado no lograron darle la vuelta al marcador que en la segunda parte llegó a poner al Cisne seis abajo (30-24). El intento de equilibrar de los pontevedreses no sirvió de nada cuando perdieron por exclusión a Álex Chan y cerraban un resultado adverso, pero que los sigue manteniendo líderes.

Torrelavega: ?Marc Abalos (1), Alonso Moreno (5), Jorge Prieto (8), Eugenio González, Murillo Araújo, Samu Gómez, Borja Lombilla, Isidoro Martínez (3), Cangiani (5), Fabrizio (2), José Carlos Hernández 82), Areias, Dani Hernández, David García, Colunga (5), Urrutia

Cisne: Villamarín, Álex Chan (6), Andrés Sánchez (6), Bruno Vázquez, Javier Vázquez (1), José Leiras (1), Iván Calvo, Álvaro Preciado (2), Pablo Gayoso (2), José Cerqueiro, Daniel Ramos (2), Chapela (4), Alejandro Conde (1), Pablo Picallo (2)

Marcador cada cinco minutos: 3-2, 5-4, 8-6, 9-7, 11-8, 14-10 (descanso), 17-14, 21-16, 24-19, 26-23, 30-24, 32-27 (final)

Árbitros: Vicente Peris y Manuel Mohedano Fernández. Amonestación a Jabato e Iván Calvo, del Cisne, y a Marc Abalos, Isidoro, Cangiani

Incidencias: Partido de la vigésimo primera jornada celebrado en el pabellón Vicente Trueba