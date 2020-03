Pulso entre críticos y comensales al elegir los mejores restaurantes

0

La Voz de Galicia maría hermida

pontevedra / la voz 05/03/2020 05:10 h

Tanto los dueños de establecimientos hosteleros como muchos comensales saben que en portales como Tripadvisor cualquiera puede opinar de un restaurante, haya comido en él o no. No se pide tique ni ningún comprobante para poder puntuar y hablar bien o mal de un local. Por eso, no todas las opiniones son fiables. Sin embargo, es una colosal realidad, y así lo reconocen los empresarios hosteleros, que cada vez son más las personas que se guían por Tripadvisor para elegir un sitio donde comer. Así que a todo el mundo le preocupa estar bien posicionado en este portal. ¿Qué sucede en Pontevedra? Ocurre algo que también pasa en otras ciudades como A Coruña. Los comensales encumbran en Tripadvisor a locales que no aparecen en las guías gastronómicas de referencia, como Michelín o Repsol. ¿Por qué se da esa pugna?

En el caso pontevedrés, los comensales que opinan en Tripadvisor consideran que los tres mejores restaurantes de la ciudad -aquellos a los que le dan más puntuación- son actualmente Santa Clara, Mare e Monti e Ice Wolf. Ninguno de ellos aparece en las citadas guías gastronómicas. ¿Cómo lo explican los hosteleros? Habla, desde el Mare e Monti, el italiano Giuseppe Verniero: «Amamos lo que hacemos y eso lo están apreciando los comensales. Esto explica, a mi juicio, que nos valoren bien en Tripadvisor. Pero llevamos muy poco tiempo, nuestro local se abrió hace solo tres años, y es un período muy corto para que la crítica también nos pueda conocer. Pienso que nos falta tiempo, andadura. Por ahora, lo que tenemos que hacer es seguir trabajando con pasión, con amor».

De los diez restaurantes mejor valorados por los comensales en Tripadvisor solamente hay tres que también son destacados por los críticos gastronómicos. Se trata del Eirado da Leña -recomendado en la Guía Michelín y con un sol Repsol-, Casa Román -recomendado por Michelín- y Bagos -sale en la Guía Repsol-. Desde el Eirado da Leña, su alma máter, Iñaki Bretal, reflexiona: «O do Tripadvisor é un pouco raro. É unha ferramenta da que se fía moitísima xente, claro que si, pero na que pode opinar calquera e iso réstalle credibilidade. Aínda así, penso que é un portal moi útil para certas cousas, como por exemplo para ver fotos dos pratos do local».

La clasificación de Tripadvisor varía cada cierto tiempo en base a lo que dictan los comensales. Y algunos restaurantes reconocen que es uno de los asuntos que más les preocupa por la influencia que tiene en la clientela. Aún así, reconocen que no pueden vivir pendientes de él: «O outro día, ante un problema no local, saín falar cunhas clientas e ameazáronme con poñerme mal en Tripadvisor. Xa me dá igual», decía un cocinero pontevedrés.