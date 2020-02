«Necesitamos ganar para no meternos en un lio importante»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia nieves d. amil

pontevedra / la VOz 28/02/2020 18:37 h

El Teucro tiene este sábado (19.00 horas) una verdadera final, un partido por la supervivencia. Si quieren alejarse de la zona de peligro deben acabar con las concesiones al rival. Visitarán para lograrlo una de las pistas más calientes de la categoría, la del Sarrià. «Si la semana pasada decíamos que teníamos dos finales, ahora es una final absoluta, necesitamos ganar, si no nos meteríamos en un lio importante», comentó este viernes el técnico de los azules, Luis Montes, que no podrá contar para la batalla catalana con Vicente Poveda y es duda Corneil, que aunque viajará no ha podido trabajar en pista esta semana. «A día de hoy estamos con tres líneas del primer equipo con Moyano, Samu Pereiro y Marko y Roi Sierra, que ya es uno más, pero estamos trabajando con mucha escasez de efectivos», puntualizó el técnico azul, que una vez asegura que el nivel de entrenamiento del equipo está siendo muy alto, a pesar de que los resultados no acompañen después.

La plantilla afronta este partido con la rabia todavía punzante después de haber perdido el partido de Zamora por un supuesto error arbitral, que el comité de competición ha desestimado y que el equipo volverá a recurrir después de haberlo acordado en la reunión de la junta gestora del pasado jueves. «El arbitraje ha condicionado un gran partido nuestro y la última acción quedará en los anales de los escándalos balonmanísticos, me da mucha pena que nuestro deporte quede empañado con cosas como estas», explicó Luis Montes, que pese a insistir en que no quería darle ya más importancia a lo sucedido la semana pasada, reconoció que la plantilla quedó tocada: «Nos ha costado resetear, decidimos dejar el lunes libre y ahora eso está olvidado y estamos volcados 100 % en el encuentro de esta semana».

El martes hicieron una doble sesión y desde ese día la mente está en Sarrià, un rival muy complicado en su casa por la enorme presión ambiental. «Intentamos buscar esos procedimientos más cerrados para esos momentos en los que el equipo está más atenazado, intentar cerrar más el juego para que el jugador tenga herramientas que no impliquen tanta toma de decisión en el momento en que está más frustrado», explica Luis Montes, que cree que la mejoría en Zamora, pese al resultado, debe tener continuidad este fin de semana.