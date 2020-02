Denuncian problemas de seguridad en las urgencias pediátricas al acudir pacientes psiquiátricos

0

La Voz de Galicia

pontevedra / la voz 28/02/2020 18:11 h

Los sindicatos con representación en la junta de personal del Chop se concentraron este viernes en la puerta de las urgencias pediátricas del Hospital Provincial de Pontevedra. Según afirmó el médico de urgencias Enrique Marra-López, que hizo de portavoz, hay un problema de seguridad. Aunque las urgencias psiquiátricas se atienden en Montecelo, el servicio está en el Provincial y hay pacientes que acuden directamente. «Esta población necesita asistencia, pero se realiza en un pequeño despacho dentro de las urgencias materno infantiles, hay embarazadas, pacientes ginecológicas, niños con madres...», explicó. El facultativo aseguró que no hubo daños a terceros, pero sí múltiples incidentes, lo que supone «un problema de seguridad para los pacientes y el personal sanitario». La situación no es nueva y se arrastra desde hace 19 años. Es conocedora la actual gerencia y las dos anteriores. «Dicen que no tienen sitio, pero nosotros no somos los que tenemos que buscar una solución», dijo Marra-López, que indicó que a veces prestan apoyo a los psiquiatras sujetando a pacientes.

Al margen de esta cuestión, las centrales cuestionan que tengan que ser los dos médicos de urgencias que están en la puerta quienes tengan que valorar a las pacientes ginecológicas. «Además de una sobrecarga, tendrían que ver a esas pacientes dos médicos, es volver a la medicina de hace años», expuso Marra-López, que señaló que ellos no tienen formación especializada. Cuestionó que desde la jefatura de Ginecología se remitiera, hace días, un protocolo al jefe de Urgencias para fijar la atención. «Lo hemos rechazado los médicos de Urgencias del Provincial y nuestro jefe de servicio nos apoya. Nos vamos a negar a la asistencia ginecológica de estas mujeres», avanzó.

La falta de personal, en concreto, un cuadrante de enfermería de Urgencias y otro de auxiliares, fue la tercera queja. Una situación que conlleva un baile de contratos eventuales y de personal que no conoce el servicio.

Respuesta de Sanidade

Por su parte, desde la consellería afirmaron que es cierto que pacientes con algún problema psiquiátrico demandan, sin seguir el procedimiento establecido, atención en urgencias del Provincial. «Esta situación no es la más frecuente y solo de forma esporádica algún paciente ocasiona algún problema», afirmó. Sobre la atención a pacientes ginecológicas, expuso que «no toda la demanda de ginecología que acude a urgencias necesita la intervención de un ginecólogo».