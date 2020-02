Diego Gómez: «Es un reto grande que hay que atacarlo tal y como viene»

0

La Voz de Galicia nieves d. amil

pontevedra / La voz 26/02/2020 17:55 h

El Peixe cambia de cara, pero no de alma. Diego Gómez, mano derecha de Javier Llorente hasta este martes, daba esta mañana instrucciones a la plantilla antes de que el míster desgranase los motivos de su marcha y las expectativas de futuro. «No va a haber grandes cambios, estoy al 100 % de acuerdo con lo que se estaba haciendo. No va a estar Javi Llorente, pero realmente sí que va a estar. Aportaré ilusión, ganas, trabajo e intentaré competir al máximo todos los días», comenta Gómez, que tendrá que preparar con premura al equipo para el derbi de este sábado contra el Leyma Coruña. A Diego no le inquieta tener que ser desde ya la cabeza visible del equipo. «Lo afronto con muchas ganas y mucha ilusión, además le agradezco a Javi todos estos años y el haber apostado por mí. Es un reto grande que ha venido así y hay que atacarlo tal y como viene», comenta el nuevo entrenador.

Javi Llorente estará en la sombra, pero no bajo los focos. Da un paso al lado para seguir apoyando en la parcela deportiva. «Lo que queda de temporada estaré a nivel técnico en el trabajo con los jugadores y con la experiencia que tengo, puedo ayudar a todos. Les echaré una mano desde la dirección deportiva para que puedan conseguir los objetivos», señaló el técnico leonés, que el próximo sábado ya verá el partido desde la grada después de ocho años en el banquillo. La decisión de dejar el equipo «la he tomado personalmente y en consenso con el club y con Diego, que va a ser el entrenador del primer equipo lo que reste de temporada», explicó Llorente, quien espera que siga siéndolo en años venideros. Desde el momento en el que decidió apartarse del primer equipo recalcó que se debía a una cuestión puramente personal por una situación «diferente a la de estos años atrás».

Los malos resultados

Ese motivo personal y familiar le ha llevado a tomar una decisión, que este miércoles dejó claro que no tenía nada que ver con los malos resultados del equipo. «No se toma por un tema de resultados porque nosotros, si algo tenemos y de lo cual estoy orgulloso, es que siempre seguimos una misma línea de trabajo. Las decisiones de club no van en función de resultados, sino siempre viendo a largo y medio plazo», reseñó el ex entrenador peixiño, que advirtió de que «después de tantos años creo que es un paso necesario, me gustaría que fuese en otro momento, pero lo necesito ahora. Estoy seguro de que Diego es la mejor persona, conoce el club y yo voy a estar para ayudarle en lo que necesito». Javier Llorente cambiará de funciones dentro del club hasta que finalice la temporada y después, no descarta continuar en un club que «siento como mio».

En una despedida que sabe demasiado a continuará, el míster recordó la buena trayectoria del equipo hasta llegar a LEB Oro, donde, a pesar de las derrotas, estaba siendo «ilusionante» y la estaban disfrutando. Ahora cede el testigo a Diego Gómez, que durante todos estos años estuvo a su lado cubriéndole las espaldas deportivas. «El día a día ha sido muy bueno, la implicación de los jugadores es máxima y quizás lo único es no haber podido sacar más y disfrutar más, pero el equipo está dando pasos hacia delante», señaló Llorente antes de despedirse entre aplausos de los miembros de un club que «siento como algo mio por todo lo que he vivido».