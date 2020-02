Concierto de «la mejor banda de rock del mundo»

0

La Voz de Galicia

25/02/2020 05:05 h

Hoy, 22 horas • Calle Pontevedra, 4 (Vigo) • Entradas 125 euros • La gira europea de Supersuckers, la banda liderada por Eddie Spaghetti, hace parada hoy en Vigo. En los 90 dejaron su Arizona natal para asentarse en Seattle, donde serían fichados por Sub Pop y formarían parte de la escena creada por bandas como Nirvana, Soundgarden, Peral Jam, Mudhoney, que terminarían etiquetándose como grunge aunque sin renunciar nunca a ese sonido que oscila continuamente entre el punk y el country rock. Su fama despuntaría sobre todo con The Evil Powers of Rock ‘n’ Roll (1999). Es entonces cuando comienzan a ser unos superventas. Como no tienen abuela, dicen que son «la mejor banda de rock and roll del mundo».