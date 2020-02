¿Te comerías a Brad Pitt o Jennifer Aniston?

0

La Voz de Galicia NIeves D. Amil

pontevedra / la voz 26/02/2020 15:58 h

Es casi imposible no pararse frente a un escaparate donde el chocolate sea la pieza dominante. Caminas por la calle y de repente, te encuentras con el dulce en todas sus formas y sabores. Te paras. Y cuando te fijas, ves que en realidad te puedes comer la cara de Brad Pitt, Angelina Jolie, George Clooney o la de cualquier familiar. El paseo de la fama más dulce está abierto a todas las opciones y oportunidades. Puedes llevarte tu propia cara con forma de galleta. O la de tu mascota.

Detrás de esta iniciativa está Paloma Gándara e Ignacio Álvarez-Cervela, de Kukitas.com, una empresa que se dedica a la personalización de galletas. Primero, empezaron por las de mantequilla, pero con el tiempo vieron la necesidad de crear una nueva línea de productos, que distribuyen entre otros puntos, en Pontevedra, y en buena parte de las tiendas de Chocolat Factory de Galicia. «¡Han tenido una acogida fantástica!, señala una muy emocionada Paloma. ¿Y cómo cogen esta forma? «Ponemos 100 gramos de arte, 200 gramos de diseño, 300 gramos de creatividad, 400 de pasión, 500 de ilusión y un buen puñado de clientes geniales», explica quien las elabora, que añade que «del fruto de todo este trabajo salen unas galletas ricas y con un diseño muy original. Una infinidad de sentimientos con base de mantequilla y azúcar. Mordiscos de felicidad».

Y a pie de calle, reconoce que tienen éxito. En esta céntrica tienda de Pontevedra probaron hace unos meses y resultó. Ahora han vuelto a lanzarse al mercado y es raro el día en el que alguien no pica y no le da un bocado a Brad Pitt, que en esta ocasión está acompañado de un mensaje en la caja que pone «Nadie puede resistirse a esta galleta». George Clooney se vende con un simpático «Cookie, what else?», en relación a su anuncio de Nespresso, y Angelina Jolie viene con un «Deja de soñar con ella, ¡Ya es tuya!». Y como los bocados no son solo de los inalcanzables, esta empresa también convierte la cara que quieras en dulce. Pero, ¿cómo las elaboran? «Día tras día, un grupo de mentes inquietas disfrutamos haciendo lo que más nos gusta, diseñamos galletas y ponemos todo nuestro empeño para que lleguen perfectas y sorprendan al afortunado», explica Paloma Gándara, que por lo de pronto ha empezado a hacerse un hueco en las casas de muchos pontevedreses que no pueden resistirse a llevarse a Brad Pitt para su casa.