El merengue inunda la Lameira

La Voz de Galicia Marcos Gago

24/02/2020 13:25 h

Había emoción y expectativa por el inicio de la Festa do Merengue entre los más pequeños de Marín que se concentraron en torno a este mediodía en la calle Lameira. Esta cita la organiza el Concello y la asociación Amigos dos Raoaces, en colaboración con Pousos da Area. La salida de los dulces desde el mercado se retrasó un poco pero los niños no pudieron aguantar más los nervios y la calle Lameira se convirtió en un terreno de juegos con lanzamiento de harina y huevos a todo el que por allí intentase cruzar. Los participantes iban preparados de antemano de sus casas con chubasqueros, disfraces o ropa vieja que no diese demasiada pena manchar. Después hizo su entrada la comitiva del merengue, con docenas de dulces y transportados por un grupo de jóvenes y acompañados por la formación musical, poniendo el colofón a la jornada matinal.