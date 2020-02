Cómoda victoria del Cisne ante una débil defensa malagueña (26-34)

0

La Voz de Galicia

pontevedra / la voz 22/02/2020

El Cisne parece que no tiene rival. Iban a Málaga con el temor de que el equipo local estuviese dolido por su última derrota y quisieran demostrar ante su afición lo vivos que estaban. Pero nada puede con el equipo pontevedrés, que una vez más tuvo una victoria más cómoda de los esperado con un Álvaro Preciado impecable en la faceta ofensiva.

Solo dejaron algo de aire los primeros minutos, en los que el Málaga se puso por delante al inaugurar el marcador Álvaro Quintana. Volvieron a adelantarse con el 2-1 y el 3-2, pero a partir del primer parcial no hubo más opciones para llevar la voz cantante en el pabellón José Luis Pérez Canca. La renta de los de Jabato iba aumentando casi de forma exponencial a lo largo de todo el partido, especialmente en la segunda parte, cuando llegaron en algunos puntos del partido a ir once arriba. En eso momento, el Málaga tiró de orgullo e inmovilizó al Cisne casi seis minutos en los que no le dejó marcar, mientras ellos recortaban la diferencia con cuatro goles seguidos.

Aún así, la débil defensa de los locales hizo más fácil el trabajo a los pontevedreses, que tan solo tuvieron que pedir un tiempo muerto en todo el partido poco antes del descanso. Con esta victoria del Cisne, el equipo mantiene el liderato en una jornada en la que, a falta del Zamora-Teucro, no hubo grandes sorpresas. El triunfo de los equipos de la zona alta deja la clasificación como estaba.

?Málaga: Danil Zhukov, Ignacio Quero, Alberto Fernández, Álvaro Quintana 83), Alarcón, Álvaro Cabello (3), Francisco Muñoz, Daniel Palomeque 81), Jorge Oliva, Álvaro Armada (3), Portela (2), Javier Artes (3), Juan Agustín (2), Rudovic, Miguel Sio, Edu Moledo (9)

Cisne: Villamarín, Juan José Novás, Álex Chan (5), Andrés Sánchez (5), Bruno Vázquez (1), Javier Vázquez (3), José Leiras (2), Iván Calvo, Álvaro Preciado (8), Pablo Gayoso, Daniel Ramos (3), Alejandro Conde (1), Daniel López (2), Pablo Picallo (4)

Parciales cada cinco minutos: 3-3, 4-5, 6-9, 8-13, 13-17, 14-19 (descanso), 15-22, 18-24, 18-27, 20-29, 22-31, 26-34 (final)

Árbitros: Víctor Navarro y Fernanda Espino