Os Amoriños de Bora gana el primer premio del desfile pontevedrés

La Voz de Galicia

22/02/2020 23:42 h

No podía despedirse mejor. Os Amoriños de Bora, la comparsa de carnaval que recientemente anunció que colgaba los hábitos (o, mejor dicho, el disfraz) y que este sería su último desfile en el entroido pontevedrés se ha despedido por todo lo alto. Se impuso, un año más, y consiguió el primer premio de comparsas. En segunda posición quedó la comparsa Os Solfamidas y en tercer lugar se posicionó As flores do carnaval. Consulta aquí toda la lista de premiados.