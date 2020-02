Manolo Saiz apadrina al Súper Froiz en el arranque del curso

0

El Súper Froiz cerró su primera concentración con la presentación del equipo que este año intentará cumplir los objetivos con una grupo de corredores muy renovado, en el que se hace una clara apuesta por la juventud. Apadrinados por Manolo Saiz, el ex director ciclista del grupo ONCE, acudieron a la recepción en la Diputación, donde su presidenta, Carmela Silva, señaló sobre el mítico ciclista que «é parte da miña familia porque o meu pai era un namorado deste deporte e cando falamos de Manolo Saiz, o facemos dun imprescindible do ciclismo».

Este acto marca cada año el pistoletazo de salida de una temporada en la que volverán a pelear por alcanzar el primer puesto del ránking nacional. «O equipo está preparado para afrontar os retos que trae a tempada. Adestramos duro para acadar os obxectivos que temos fixados», explicó el director deportivo del Froiz, Evaristo Portela, en un acto en el que estuvieron acompañados por muchos niños y también por el director xeral para o deporte, José Ramón Lete Lasa, quien destacó que «a unión de José María Froiz e Evaristo Portela leva 32 anos representando a gran nivel no panorama español élite e sub-23 ó ciclismo galego». El representante autonómico recordó que Galicia es la quinta comunidad en mayor número de licencias, con 4.177, y en números de clubes, con 280. Y dentro de esas cifras, Pontevedra representa el 40 % gracias al tirón de equipos como el Súper Froiz. En esta puesta de largo estuvieron presentes el fundador de Supermercados Froiz, Magín Froiz, así como el concejal de Deportes del Concello de Pontevedra, Tino Fernández; la de responsable de Promoción Económica, Yoya Blanco; la presidenta del Pontevedra y directora general de Pescamar, Lupe Murillo, o el ganador del Tour, Óscar Pereiro, entre otros.

Tras la foto de familia en las escaleras de la Diputación, el equipo se pondrá manos a la obra para llegar a la cita del próximo 1 de marzo en el mejor estado de forma. Primero tendrán este fin de semana el Memorial Manuel San Roma, en Almagro, para intentar cumplir en el arranque de la Copa de España, que se celebrará en el Circuito del Jarama.