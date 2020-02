Goyo Revenga denuncia haber recibido «trato discriminatorio y arbitrario» por parte Ciudadanos

0

La Voz de Galicia

Pontevedra 20/02/2020

El concejal de Ciudadanos, Goyo Revenga —a quien su partido abrió expediente disciplinario y suspendió cautelarmente de militancia por apoyar el presupuesto del bipartito BNG-PSOE— se refirió este jueves a su situación denunciando haber recibido «un trato totalmente discriminatorio y arbitrario» por parte la formación política a la que representa en el pleno municipal.

Revenga recordó que ha habido otros cargos electos de Ciudadanos que han dado su apoyo a grupos políticos no acordes con la ideología del partido y no han sido expedientados. Así recordó el voto a favor de los presupuestos catalanes con Junts per Catalunya, que la representante de Ciudadanos apoyó los presupuestos de A Coruña o que la formación naranja dio la alcaldía de A Cañiza al PSOE. Y subrayó que en ninguno de esos casos se abrió expediente disciplinario alguno.

Revenga insistió en que su voto a favor del presupuesto municipal de Pontevedra «no es poner en duda la fortaleza de nuestro mensaje de defensa de la Constitución y la lucha contra el independentismo», al tiempo que señaló que considera «discutible» que un presupuesto municipal «deba ser valorado dentro de la estrategia nacional del partido».

También aludió a las prisas de Ciudadanos por suspenderle cautelarmente de militancia. «La rapidez del expediente, y los mayúsculos errores en su redacción, objetivamente hacen pensar en un apresuramiento a la hora emitir este expediente de una forma cuando menos arbitraria», apuntó.

Revenga insistió en que siempre apostó por hacer «una oposición constructiva, respetuosa, coherente y dialogante en pro de Pontevedra y su ciudadanía», y en esa intención enmarca su negociación presupuestaria con el BNG, que obtuvo como resultado la dotación de partidas por medio millón de euros.