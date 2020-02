Del dolor que dejaron las llamas en el bazar chino nace A Casiña de Susi

0

La Voz de Galicia NIeves D. Amil

pontevedra / la voz 20/02/2020

El 16 de diciembre cambió la vida de Susi de forma radical. El fuego devoró su negocio y buena parte del esfuerzo de los últimos 14 años. Apenas quedó nada en pie para poder seguir tirando del carro. Solo pensar en lo que ocurrió le entristece una cara siempre sonriente. Pero lejos de sentarse a esperar a que la indemnización del seguro les permitiese reabrir en la calle Peregrina, optaron por rehacer su vida en la milla de oro. Hace algo más de un mes encontraron en bajo en el número 53 de Benito Corbal y dejaron atrás el Híper China y para dar vida a la Casiña de Susi. Cuando se le pregunta por qué buscó un nombre tan gallego, Susi (su nombre español) no lo duda: «Es muy cariñoso, me gusta mucho, llevo en Galicia 15 años». Así que el bazar chino de la calle Peregrina se transformó en una bonita tienda con corazón gallego lejos de las cenizas que apagaron el otro.

Con este apelativo tan gallego quiere devolver a la ciudad el cariño que le lleva dando desde hace más de una década. Susi buscaba huir de los malos recuerdos que le traía abrir con el nombre anterior. «Solo con oír el nombre siento mucha pena. Ahora estoy contenta, antes sin trabajar la cabeza pensaba demasiado y cuando pasa eso, no se ve nada con claridad», comenta esta empresaria, mientras atiende a algunas de sus clientas de toda la vida. Porque aunque se haya cambiado de ubicación, Susi se trajo consigo a buena parte de su clientela. «Llevo mucho tiempo aquí y son como una familia, cuando nació mi hijo mayor todas mis vecinas vinieron a verme al hospital», comenta con cariño esta joven. Ahora todas vienen a verla en su nuevo negocio. Poco tiene que ver con los bazares chinos que hay en todas las ciudades.

Una mañana negra

Todavía están esperando la resolución del seguro, pero no podían, ni quería, seguir haciéndolo. «Nosotros no podemos esperar un año, tenemos dos hijos, hay que comer, pagar los recibos, nosotros tenemos que trabajar, así que decidimos abrir en esta zona», explica Susi. Se le ve feliz. En todo momento habla de la luz y la claridad que tiene su nuevo negocio en un bajo con suficientes metros cuadrados para poder encontrar de todo dentro.

Atrás quedó una tragedia que los sorprendió una mañana de sábado cuando a las 12.20 horas de ese 16 de noviembre comenzó a salir humo de su bazar. La densidad de la humareda hacía presagiar que el incendio calcinaría buena parte del inmueble. El almacén del Híper China se quedó sin nada y los Bomberos de Pontevedra estuvieron cinco horas extinguiendo las llamas y tratando de desalojar el humo. Pero la labor se fue complicando mientras Susi y su marido veían la tragedia desde la puerta junto al resto de vecinos.

La falta de conductos de ventilación en el bajo hizo más difícil las tareas. La única vía de escape era la puerta de entrada. «A mí me avisó mi marido, después de muchos días de lluvia pasó eso sin saber por qué, además fue en la campaña de Navidad, cuando más trabajamos nosotros», explica Susi. Según explicaron los bomberos, el fuego empezó en una especie de altillo que hay al final del bajo. Las llamas y el humo se expandieron por la mercancía acumulada y fácilmente combustible. El propietario del negocio hasta les hizo un dibujo de la estructura del bajo para poder trabajar mejor.

Después de ese duro golpe, el matrimonio chino empezó a buscar un plan B para salir adelante. «El paro no es anda bueno para la gente», comenta ella. Esa alternativa de vida la encontraron en A Casiña de Susi. Ahora intentarán recuperar el Híper China, pero su casa ya está en Benito Corbal. Y en Galicia. A su país de origen ya solo volverán en vacaciones. Este año no les toca. El pasado vinieron sus padres y el anterior fueron ellos. A la preocupación de las obras del nuevo negocio se le unió la amenaza del coronavirus en China. Estaba preocupada por su familia, a pesar de que la distancia con Wuham es de miles de kilómetros, no estuvo tranquila hasta hace unos días cuando sus padres le dijeron que allí estaba todo más tranquilo. Después de meses de incertidumbre y muchos temores, Susi vuelve a sonreír en su «casiña».