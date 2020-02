¿Qué fue del camionero del vídeo viral atacando a unos ciclistas con un martillo? El fiscal propone castigo para él

0

La Voz de Galicia María Hermida

Pontevedra 18/02/2020 10:07 h

A las 13.05 horas del 25 de octubre de 2018, en la carretera nacional N-546, en la vía de acceso a la fábrica de Ence en Lourizán (Pontevedra) se produjo una escena que acabó dando la vuelta al mundo. Un camionero, F.J.L.F., fue grabado entonces mientras atacaba a dos ciclistas con un martillo y les gritaba cosas como «ven aquí hijo de puta, ven aquí que te mato, cabrón». Llegó a alcanzar a uno de ellos, provocándole lesiones.

El vídeo, en el que se veía perfectamente al encolerizado transportista, se hizo viral a la velocidad de la luz y las críticas le llovieron por todos lados al camionero. Tanto es así que Ence, la compañía a la que se dirigía el conductor, condenó los hechos y anunció rápidamente que la empresa estaba dispuesta relaciones laborales con él por su comportamiento incívico. Entraron también entonces en juego tanto Pedaladas, un colectivo ciclista, que se puso de parte de los agredidos, como los transportistas de madera, que defendían a su compañero y también agresor. El caso, además de inundar las redes sociales, acabó en los juzgados pontevedreses. Y, actualmente, aún da tumbos en los mismos. Ahora, ya hay petición del fiscal para el camionero.

El Ministerio Público hace primero un relato de los hechos. Indica que aquel día, cuando el camionero entraba por la vía de acceso a la factoría de Ence, dos ciclistas se encaramaron a la cabina del transporte, subiendo uno de ellos al estribo y llamando a la ventanilla,. Mientras que el otro golpeaba la puerta. ¿Qué pretendían? Según el fiscal, lo que buscaban era abroncarle por un supuesto incidente de tráfico que había habido entre ellos.

El caso es que el transportista reaccionó de mala manera. Según el fiscal, bajó «enfadado» del camión y y persiguió a uno de los ciclistas con un martillo en la mano, mientras le profería insultos y amenazas. No logró alcanzarle, pero sí cogió su bici, la dañó con el martillo y la tiró a la maleza. No contento con ello, fue luego a por el segundo ciclista, al que sí golpeó en la cabeza, provocándole lesiones.

El fiscal considera que el camionero es autor de tres delitos leves de lesiones, amenazas y daños. Y pide que que se le condene al pago de varias multas que, en total, ascienden a 5.700 euros. Además, deberá indemnizar a uno de los ciclistas con alrededor de 8.000 euros y también al Sergas con una cantidad bastante más moderada por la asistencia que tuvo que prestar al lesionado. Ahora, falta saber qué ocurrirá cuando se celebre el juicio. Y si el juez dará por buena la petición del fiscal.

De momento, ya hay algunas reacciones a la petición del fiscal. Por ejemplo, se ha pronunciado sobre la misma el colectivo Pedaladas. La entidad ha mostrado su solidaridad con los ciclistas agredidos y les ha dado la enhorabuena por mantener su acusación hasta el final. Luego, ha dicho: «Queremos lamentar que a lexislación vixente non contemple para este tipo de casos a retirada temporal ou definitiva da licencia de conducción. As persoas que fan condución colérica ou que teñen problemas para conter a ira nunca deerían usar un vehículo pesado. O ideal neste caso é que o fiscal estivera solicitando a retirada temporal ou definitiva da licencia de condución para esta persoa, conducir un vehículo pesado é unha gran reponsabilidade e, na nosa opinión, esta persoa non debería ter unha licencia de condución pola seguridade de todos».