La fuga que acabó mal en Poio por culpa de una matrícula

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia María Hermida

Pontevedra 17/02/2020 11:11 h

Podía haber sido un accidente sin importancia, en el que nadie sale herido y en el que solo hay que lamentar daños materiales. Pero lo que hizo ayer, domingo, una conductora en Poio convirtió el percance en algo más.

Todo ocurrió, tal y como indicó la Policía Local de Poio, sobre las siete y media de la tarde, cuando el anochecer ya iba pidiendo paso en un domingo de chubascos intermitentes. Entonces, en un cruce de la PO-308, a la altura de Liñares, un coche que salía de la intersección impactó con otro que circulaba por la carretera PO-308, la que va de Pontevedra a Sanxenxo. El coche que provocó el impacto, el que salía del cruce, no se detuvo pese a que tenía daños en su vehículo y, sobre todo, había causado estragos en el otro automóvil. Tampoco nadie se bajó de ese turismo a comprobar si había alguien herido. Simplemente, el coche siguió su rumbo como si nada hubiese pasado.

En el otro turismo viajaba una mujer, vecina de Gondomar, que se quedó perpleja al ver que el coche no paraba. Dado que ya apenas había claridad, no le dio tiempo a ver al conductor o conductora. Lo que hizo fue llamar a la Policía Local de Poio, que acudió al lugar de los hechos. Los agentes no lo tuvieron muy difícil. El coche fugado, en su galopada, se había dejado atrás la matrícula, que permanecía tirada en el suelo. Así que todo fue cuestión de teclear el número de la placa en cuestión y ponerse a buscar al propietario del coche.

El dueño del vehículo resultó ser una mujer de Meaño de mediana edad. La llamaron y dijo que, efectivamente, ella era la conductora que había tenido el accidente. ¿Por qué se marchó? Dijo a los agentes que se puso muy nerviosa y que no supo actuar de otra manera. Se le interpuso una denuncia administrativa por marcharse y no haber facilitado los datos en el momento del accidente. Eso sí, no se enfrenta a omisión de socorro porque la otra conductora no llegó a resultar herida.