El PP lleva a la Diputación el debate sobre la deuda del Gobierno central con la provincia

La Voz de Galicia Marcos Gago

Pontevedra / La Voz 16/02/2020 13:51 h

El grupo provincial del PP buscará apoyos en la Diputación de Pontevedra para reclamar al Gobierno de Pedro Sánchez que pague los 370 millones de euros «que lle debe aos galegos, incluidos os 200 millóns do IVE». El portavoz provincial popular, Jorge Cuela, defenderá esta moción en el pleno de este mes, que ya fue aprobada por unanimidad en las Diputaciones de A Coruña y Lugo.

Cubela recuerda que son cerca de 130 millones de euros, incluidos los 70 millones del IVA, que la provincia de Pontevedra no está recibiendo para las áreas de sanidad, educación y servicios sociales en los concellos. «Son cartos que xa deberían estar tranferidos á Xunta de Galicia. No caso do IVE son cartos de todos os galegos, que o Goberno xa recaudou, e o Goberno ten no seu poder e se nega a transferilos», denunció el líder popular. «O impacto económico desta decisión do Goberno central afecta directamente ao sistema de financiamento autonómico, pero tamén pode supor unha perda de recursos para os veciños dos concellos da provincia, polo que a Deputación, o concello dos concellos, non pode permanecer allea a esta reivindicación».

El regidor de Cerdedo-Cotobade propone que la Diputación apoye las reivindicaciones de la Xunta, incidiendo en que también están exigiendo su parte al Gobierno central comunidades dirigidas por el PSOE como Aragón o Castilla La Mancha.