El comentario de Barreiro: «A idea de desgoberno vai seguir presidindo os comportamentos electorais e, por tanto, os resultados dos parlamentos, que se fan ingobernables»

La Voz de Galicia

18/11/2020 09:04 h

En su comentario de hoy, Xosé Luís Barreiro Rivas analiza el desgobierno como amenaza a las democracias. La existencia de la creencia de que es necesario el caos para que se produzcan cambios sociales explicaría que continúen los comportamientos electorales que producen parlamentos fragmentados en los que el pacto es imposible.

Y esto no se limita a España: se está dando en Perú, en Brasil, en Chile. Y si no volvemos a la idea de que si la democracia no sirve para gobernar, no sirve para nada, el caos sería inevitable, excepto en países como los de la UE o democracias clásicas como EE.UU., Canadá o Australia, asegura.

