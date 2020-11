Barreiro Rivas se pregunta por el «milagro» de Madrid: «É absolutamente necesario aclarar que pasou»

0

10/11/2020 09:03 h

En su comentario del día, Xosé Luís Barreiro Rivas se pregunta por el «milagro» de Madrid: ¿Es posible que hace quince días fuese el pozo negro de la pandemia en España y ahora sea un ejemplo de gestión? ¿A qué se deben los cambios? ¿A la intervención de Illa o a la gestión de Ayuso?

Asegura que es imprescindible que sabios, científicos, políticos y periodistas respondan a estas preguntas, porque no pueden quedar dudas acerca de si se estaba gestionando la pandemia o se estaba enredando la política.

«Unha das dúas cousas, ou santo ou demo, pero non se poden ser as dúas cousas ao mesmo tempo. É absolutamente necesario que sabios, científicos, políticos e xornalistas nos dediquemos a aclarar que pasou, porque non pode quedar a dúbida de se estaban xestionando ou enredando», dice Barreiro.