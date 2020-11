El comentario de Barreiro: «Sánchez sabe que ten que estar constantemente buscando apoios que non ten ou contradicindo as apostas populistas de Iglesias»

«Sánchez sabe que ten que estar constantemente buscando apoios que non ten ou contradicindo as apostas populistas de Iglesias»

03/11/2020 09:12 h

Hoy Barreiro reflexiona sobre la mayoría de investidura en la que se apoya el gobierno de Pedro Sánchez, que asegura que solo es eficaz para mantenerse en el poder y evitar que las posibles alternativas lleguen a gobernar. Pero que luego no resulta eficaz para gobernar. Una mayoría, además, que Pablo Iglesias quiere que sea «pura», y por eso no quiere que Ciudadanos entre en la ecuación, porque entonces el propio Iglesias dejaría se ser imprescindible.

«A maioría é moi sólida para sosterse no poder e para evitar que a alternativa teña a máis remota posibilidade de chegar ó goberno, pero despois no vale para gobernar, porque o propio Sánchez sabe que ten que estar constantemente lexitimándose, buscando apoios que non ten ou contradicindo as apostas populistas de Iglesias».