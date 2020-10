Barreiro, sobre los Presupuestos: «Aparte de gasto social, que imos facer para que a economía siga funcionando?»

0

28/10/2020 09:03 h

Hoy Barreiro analiza los PGE, de los que vaticina no saldrá nada bueno porque no aportan soluciones reales para reactivar la economía, mejorar la situación de las empresas o de las familias. Afirma que fiarlo todo a un aumento del gasto no es suficiente, porque el mérito no es gastar sino hacerlo bien, y matiza que el gasto social no aumenta, sino que se diversifica.

«Aparte de gasto social, ¿que imos facer para que a economía siga funcionando, para que as empresas anden, para que os traballadores teñan traballo, ou incluso para que as familias asenten a súa economía? Nisto non estamos, só estamos no gasto social. Igual as familias quedan no paro, pero nós xa lles mandamos os cartos».