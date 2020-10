El comentario de Barreiro: «Pablo Casado ten a peor das dificultades, non pode cometer nin un só erro»

«Pablo Casado ten a peor das dificultades, non pode cometer nin un só erro»

La Voz de Galicia La Voz

Redacción 23/10/2020 09:01 h

En su comentario de hoy Xosé Luís Barreiro Rivas aplaude el discurso de Pablo Casado ayer en el Congreso, que le ha permitido deshacer el nudo gordiano en el que estaba enredado, pero que ahora tendrá consecuencias con las que tendrá que enfrentarse.

Barreiro afirma que el líder del PP es hoy más líder que la semana pasada, pero que está obligado a luchar por la reunificación de la derecha, algo que ni Vox ni el gobierno le van a poner fácil, si quiere llegar al poder.

«O novo tempo que abriu onte con esta derrota da moción de Vox non fixo máis que empezar, e promete un ano enteiro de fina esgrima no que Pablo Casado ten a peor das dificultades: non pode cometer nin un só erro, calquera que cometa amargaralle o éxito que onte soamente tocou coa punta dos dedos», dice.

Aquí puedes escuchar el comentario completo.