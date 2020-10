El comentario de Barreiro sobre la moción de censura de Vox

0

La Voz de Galicia La Voz

21/10/2020 09:09 h

Hoy Barreiro critica la moción de Vox, que califica de estéril y que lamenta que nos ha hecho perder el tiempo y las energías en un momento especialmente delicado, en un país que lleva más de cuatro años sin normalidad política ni presupestaria. No solo con Pedro Sánchez, sino desde el 2015, y completamente desgobernados en los últimos 2 o 3 años.

Reparte las culpas entre Santiago Abascal, que quiere hacerse un hueco en la agenda mediática y dividir a PP y PSOE, Pablo Casado por no haber frenado esta cuestión en el primer minuto anunciando que votaría que no, y el propio Pedro Sánchez por tratar esto con normalidad para debilitar al PP.

«Pero esa culpa é compartida por Casado, por non chapodar o proceso no primeiro minuto anunciando un non rotundo á alternativa plantexada por Abascal. E tamén polo mesmo Sánchez, que trata, con bastante éxito, de prexudicar ó PP insistindo en darlle un tratamento normal a este atranco parlamentario coa esperanza de que a súa onda explosiva faga tremer aínda máis os muros do PP»