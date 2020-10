Barreiro, sobre la gestión de la pandemia en Galicia: «Ningún vento é favorable para que non sabe a onde dirixirse»

0

La Voz de Galicia

07/10/2020 08:59 h

Xosé Luís Barreiro vuelve a ponerse delante de un micrófono en Radio Voz para dirigir y presentar Camiño de volta de lunes a viernes de 8.00 a 9.30 horas. Retoma así el espíritu del programa que lideró hace casi tres décadas.

Puedes escuchar aquí el comentario de Barreiro de hoy en formato podcast, en el que defiende que las cifras de la pandemia en Galicia, más bajas que en el resto de España, no se deben solo al contexto específico de la comunidad, sino a la gestión realizada por la Consellería de Sanidade: «Invocando a Séneca, ningún vento é favorable para que non sabe a onde dirixirse, os bos contextos hai que xestionalos. Se non, non dan resultados».