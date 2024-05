Así se está reconstruyendo el puente de 1818 derrumbado en Xunqueira de Espadanedo

Estado en el que se encuentra el puente de Xunqueira de Espadanedo que se derrumbó en febrero Santi M. Amil

Hace tres meses que se derrumbó el puente de la carretera OU-536 en Xunqueira de Espadanedo. Es el mismo tiempo que la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas había estimado en un primer momento que durase la reconstrucción, pero el mal tiempo y la inestabilidad del terreno han aumentado la complejidad de la obra y sus plazos. Primero, hasta julio, y ahora, a lo largo del verano.

El puente fue construido en 1818 y llevaba meses dando problemas. La Xunta, como titular de la infraestructura, había realizado obras de refuerzo del firme y estaba ejecutando trabajos de reparación cuando uno de los estribos se desplomó el 26 de febrero. La filtración de agua pluvial y el uso de vehículos pesados aceleró su derrumbe. Cinco días antes, los técnicos habían cortado el tráfico por precaución. El organismo autonómico autorizó la tramitación de emergencia de la reconstrucción en abril, con un coste de 2,3 millones de euros, y estimó reabrir el puente en julio.

Hasta ahora, los operarios estuvieron trabajando en el desmontaje del muro dañado, una tarea complicada al ser necesario asegurar la estabilidad del resto del puente. La causa de que el estribo cediese, según los técnicos, es una deficiente ejecución en su construcción, ya que no dispone de la anchura necesaria en la parte inferior ni de un relleno suficiente y de calidad.

Primero se rebajó el nivel del estribo caído hasta llegar al suelo natural y se consolidó el puente con anclajes y hormigón con malla en la parte de relleno. Esta última semana se echó hormigón en el último nivel de excavación. «Cómpre lembrar que as condicións meteorolóxicas, con moita auga que saturou o terreo que reenchía o estribo, non facilitaron os traballos, polo que esta fase levou máis tempo do inicialmente estimado», apuntan desde la consellería. El siguiente paso será excavar las cimentaciones hasta el nivel de piedra que permita un asentamiento correcto del puente. En paralelo, se está fabricando en cantera la piedra con la que se reconstruirán los muros de acompañamiento del estribo. Será un material parecido al que se conservaba desde el siglo XIX, pero de mayor dureza. Este proceso empezará en unas dos semanas.

Aunque en un principio la Xunta estimó que reabriría en julio, ahora dice que será a lo largo del verano. Mientras, se habilitó un desvío que aumenta en unos cinco minutos el viaje. La carretera que transcurre por el puente es la única comunicación de Ourense con Trives. Los vecinos de la aldea donde se encuentra el viaducto destacan que el tráfico ha caído en picado, lo que afecta especialmente al Restaurante Prieto, el único situado unos metros antes. «Ven moita menos xente porque collen o desvío. Non temos moita esperanza de que estea listo no verán», lamentan.