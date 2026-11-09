Desarticulada una red asentada entre Ourense y Portugal que movía falsificaciones de ropa y complementos por valor de 20 millones al año

La Voz OURENSE

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Género falsificado incautado por la Guardia Civil y la Guarda Nacional Republicana (GNR), de Portugal, en la operación Malabis, desarrollada en Xinzo, Verín, A Gudiña y norte de Portugal.
Género falsificado incautado por la Guardia Civil y la Guarda Nacional Republicana (GNR), de Portugal, en la operación Malabis, desarrollada en Xinzo, Verín, A Gudiña y norte de Portugal.

La operación Malabis, en la que Europol coordinó a la Guardia Civil y a la GNR lusa, se ha cerrado con el envío a prisión de seis personas acusadas de delitos contra la propiedad industrial

09 nov 2026 . Actualizado a las 17:58 h.

Seis personas han sido detenidas por integrar, presuntamente, una organización criminal transnacional que operaba entre el sur de Galicia y Portugal para introducir y almacenar género falsificado que distribuían por todo el territorio nacional. En

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