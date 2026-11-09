Desarticulada una red asentada entre Ourense y Portugal que movía falsificaciones de ropa y complementos por valor de 20 millones al año
OURENSE
XINZO DE LIMIA · Exclusivo suscriptores
La operación Malabis, en la que Europol coordinó a la Guardia Civil y a la GNR lusa, se ha cerrado con el envío a prisión de seis personas acusadas de delitos contra la propiedad industrial09 nov 2026 . Actualizado a las 17:58 h.
Seis personas han sido detenidas por integrar, presuntamente, una organización criminal transnacional que operaba entre el sur de Galicia y Portugal para introducir y almacenar género falsificado que distribuían por todo el territorio nacional. En