Desarticulada una red asentada entre Ourense y Portugal que movía falsificaciones de ropa y complementos por valor de 20 millones al año

Género falsificado incautado por la Guardia Civil y la Guarda Nacional Republicana (GNR), de Portugal, en la operación Malabis, desarrollada en Xinzo, Verín, A Gudiña y norte de Portugal.

Seis personas han sido detenidas por integrar, presuntamente, una organización criminal transnacional que operaba entre el sur de Galicia y Portugal para introducir y almacenar género falsificado que distribuían por todo el territorio nacional. En