El conductor de 27 años que murió en Sandiás había sido sancionado en varias ocasiones por conducir bajo los efectos de las drogas

Antes de detenerse, el vehículo dio varios golpes contra el terreno y perdió algunas piezas SANTI M. AMIL

Pablo Rodríguez Rodríguez, de 27 años y vecino de Xinzo de Limia, perdía ayer la vida tras sufrir un accidente de tráfico en el kilómetro 4 de la OU-531 y su muerte ha conmocionado a