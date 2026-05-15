El conductor de 27 años que murió en Sandiás había sido sancionado en varias ocasiones por conducir bajo los efectos de las drogas
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La Guardia Civil investiga si la velocidad influyó en el siniestro en el que perdió la vida Pablo Rodríguez y en el que resultaron heridos otros dos jóvenes, uno de ellos grave16 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Pablo Rodríguez Rodríguez, de 27 años y vecino de Xinzo de Limia, perdía ayer la vida tras sufrir un accidente de tráfico en el kilómetro 4 de la OU-531 y su muerte ha conmocionado a#