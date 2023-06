Un concejal del PP de Xinzo siguió el último pleno desde su coche mientras conducía y levantaba la mano para votar

Imagen del pleno en Xinzo, con Carlos Gómez en la pantalla. A la izquierda, detalle del concejal del PP interviniendo desde el coche

Un concejal del PP de Xinzo de Limia siguió el pasado lunes un pleno desde su coche mientras conducía. Este edil, Carlos Gómez, que también es diputado autonómico, votó incluso varios asuntos levantando la mano. El Concello celebró ese día el pleno de organización de la corporación, formada por un gobierno de coalición entre AXIL y el PP, que dejó en la oposición al PSOE y al BNG.

Estaba previsto que la sesión se iniciara a las nueve de la mañana. La ausencia del edil popular Carlos Gómez dejaría en empate la votación, aunque el voto de calidad del alcalde, de AXIL, salvaría la situación para el gobierno local. Aun así, los populares localizaron a Gómez, que se conectó desde su coche. En una pantalla en el salón de plenos, detrás del asiento del alcalde, apareció la imagen en directo de Carlos Gómez conduciendo su coche ante la sorpresa de todos. Durante la retransmisión del pleno, que duró una media hora, se vio en la pantalla cómo Carlos Gómez miraba a la cámara y levantaba la mano para votar.

Desde la oposición han censurado el comportamiento del edil popular. «É un pleno que se pode seguir a distancia, telematicamente, pero supón unha infracción facelo ao volante dun coche, parécenos unha irresponsabilidade»,dijo Elvira Lama, exalcaldesa y portavoz del PSOE. En la misma línea se manifestó Camilo Vila, portavoz del BNG: «Dende o punto de vista da seguridade viaria é unha irresponsabilidade, e no político, un desprestixio ao cargo que acaba de obter».

El alcalde de Xinzo, Amador Díaz Penín (AXIL), aseguró que en ningún momento no se dio cuenta del lugar desde el que participaba el concejal, ya que la pantalla que proyectaba su imagen conduciendo está justo detrás de él.

«No toqué el móvil»

Carlos Gómez, por su parte, asegura que paró el coche para conectarse al programa de acceso al pleno y que cuando reinició la marcha, bloqueó la pantalla, por lo que no veía las imágenes del pleno: «Creo que no cometí ninguna infracción pues en ningún momento toqué el móvil, simplemente paré, conecté el programa y seguí conduciendo». Sobre los momentos en los que levanta la mano para votar, señala: «También puedo rascarme o tocarme la cabeza y no es delito». Explica que llevaba el móvil en un soporte en las rejillas de ventilación y no miró hacia él en ningún momento durante el trayecto. Gómez llegó finalmente al salón de plenos pocos minutos antes de que terminara la sesión.

El artículo 18 del Reglamento General de Conductores establece que el conductor de un vehículo está obligado a mantener la atención permanente a la conducción, y considera incompatible con esa obligación el uso por el conductor, con el vehículo en movimiento, de pantallas con acceso a internet, monitores de televisión y reproductores de vídeo o DVD.