Secundino Castro y Severo Palomanes, vecinos de la aldea de Garabelos, miran las arquetas de los depósitos para comprobar si tienen agua Santi M. Amil

En la parroquia de Garabelos, en el concello ourensano de Baltar, solo tienen agua de la traída durante cuatro horas al día: de nueve de la mañana a una de la tarde. Los vecinos de esta aldea, de no más de 20 vecinos en invierno, tomaron esta decisión a finales de julio ante la falta de agua del deposito que les surte. «Temos un manancial na serra do Larouco e bota moi pouca auga. Falamos co alcalde e dixémoslle que non quedaba máis remedio que restrinxir o seu uso. Así, decidimos pechar», explica Secundino Castro, uno de los vecinos que se encarga de abrir y cerrar la llave de paso. «Temos unha chave xeral coa que cortamos toda a vila, logo cada un terá o seu pozo, a maioría de aquí témolos. De momento, así vai ben», explica. No recuerda una situación como la de este año. «A seca vai a máis. Vexo que hai vilas que están cos mesmos problemas que nós. Ao principio, cando vimos que non tiñamos auga, pensabamos que había moita xente regando e incluso que podería haber unha rama ou raíces no manancial. Pero cando fomos, non vimos nada. Nin auga», relata.

La solución a largo plazo será, afirma, hacer otra captación. En esta aldea ya hay ganaderos que han tenido que hacer pozos de barrena para garantizar el suministro a los animales. Acaba de empezar el mes de agosto y Secundino Castro asegura que la situación se alargará, por lo menos, hasta septiembre. «Xa falamos co alcalde, que nos dixo que cando non chegase auga traía un camión cisterna para encher o manancial. Agora poderemos aguantar, pero cremos que irá a máis», añade el vecino.

Cauce seco del río Limia a su paso por Xinzo Santi M. Amil

Muchos de los habitantes de la aldea han tenido que poner a funcionar sus pozos, cerrados durante años, para poder usar el agua, aunque esta no sea potable, para otros usos. Josefa González Valencia aprovecha las horas de agua para llenar algunos cubos para poder ir utilizando durante el día. También ha tenido que surtirse de agua embotellada. Hay que tener en cuenta que durante el verano, muchos de los vecinos que viven en Garabelos reciben en sus casas a familiares. En el caso de Josefa a sus nietos, que pasan unos días con ellos. «Esto é horrible e vai seguir así durante un tempo», se lamenta.