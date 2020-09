Cacerolas en Xinzo para protestar por la concentración de alumnos en dos aulas del CEIP Rosalía de Castro

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Ourense 29/09/2020 15:19 h

Este lunes a las 20.00 horas, un grupo de familias se concentró a las puertas del CEIP Rosalía de Castro, en Xinzo, para protestar por la decisión de mantener operativas dos aulas con más de 24 niños que el curso anterior contaban con un número más bajo de alumnos. «Mantemos a nosa protesta porque o primeiro é a saúde, porque queremos poder dar unha atención de calidade, porque non podemos permitirlles que nos ninguneen desta maneira, porque non podemos consentir que sobre todo ó alumnado que máis o necesita non se lle posibilite unha atención que o curso pasado tiña», dice uno de los afectados.