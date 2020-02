Nuevo choque contra la rotonda de entrada a Xinzo

0

Ourense 25/02/2020 21:45 h

Nuevo accidente en la famosa rotonda de la entrada de Xinzo, a la altura del cruce con el polígono empresarial y el acceso a la autovía. Esta vez, el conductor no la vio, pero no porque fuera ebrio y no se hubiese dado cuenta de que estaba allí, sino a causa de una distracción. Al menos, fue eso lo que declaró ante los agentes de la autoridad: que se despistó con la radio del coche. El acccidente ocurrió a las 19,50 horas del martes. El vehículo se dirigía a Xinzo, se montó sobre la rotonda y posteriormente chocó contra dos turismos que estaban aparcados en una explanada de tierra.

El conductor, vecino de la capitalidad limiana, resultó herido leve y fue trasladado al PAC. Al lugar del accidente aucudió la Policía Local de Xinzo y una patrulla de seguridad ciudadana de la Guardia Civil.