El BNG pide información al Congreso sobre el expediente abierto a la alcaldesa de Vilariño de Conso

La Voz de Galicia

OURENSE 06/06/2020

O BNG solicitó información en el Congreso de los Diputados sobre el expediente incoado a la alcaldesa de Vilariño de Conso, por los hechos ocurridos el pasado 25 de abril en Viana do Bolo.

Los nacionalistas recuerdan que en esa fecha, un coche de Protección Civil de Vilariño de Conso, ocupado por la alcaldesa de Vilariño, Melisa Macía, y otras personas estuvo repartiendo caramelos en casas de Viana do Bolo. El vehículo circuló por las calles de la villa con las sirenas puestas y con música elevada, dirigiéndose a domicilios en los cuales entregaron obsequios.

Esta actuación comandada por la citada alcaldesa, según el BNG de Viana do Bolo, no se comunicó en el consistorio local ni a las autoridades competentes. Por eso consideran que se incumplieron muchas de las medidas y restricciones que figuran en la legislación relativa al estado de alarma emergencia sanitaria; no se guardaron las medidas de prevención, las distancias de seguridad, ni se cumplieron las medidas de mobilidad. Así entienden que se puso en peligro a la población del municipio.

Desde el BNG han sabido que los hechos supusieron la apertura de un expediente sancionador, por lo que se dirigen al gobierno del Estado para preguntar:

¿Cuáles considera la Subdelegación del Gobierno que son los preceptos

legales vulnerados por la alcaldesa de Vilariño de Conso y por los que

se ha procedido a la apertura de expediente sancionador?

¿En qué fase de tramitación se encuentra el citado expediente y cuándo

se prevé que se resuelva el mismo de forma definitiva dando como

resultado la correspondiente sanción?

¿Qué sanción se propone imponer a Melisa Macía Domínguez,

alcaldesa de Vilariño de Conso, en el expediente sancionador abierto a

la misma tras los hechos sucedidos el pasado 25 de abril en pleno

estado de alarma por la crisis sanitaria de la covid-19?