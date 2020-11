Recuperarán diez hectáreas quemadas en la zona de San Mamede

0

La Voz de Galicia

12/11/2020 16:21 h

La Consellería de Medio Rural realizará trabajos de «helimulching» para recuperar diez hectáreas quemadas en la zona de la Serra de San Mamede perteneciente a dicho municipio. Así lo comunicó el conselleiro al alcalde, Manuel Conde, en una reunión telemática. En la reunión también participó el director general de Defensa do Monte, Tomás Fernández-Couto.

El conselleiro de Medio Rural informó a Manuel Conde, el regidor de Vilar de Barrio, que «as actuacións programadas, en coordinación cos técnicos do Centro de Investigación Forestal de Lourizán, pasan primeiramente pola estabilización de emerxencia das zonas queimadas para frear a posible degradación do chan e reducir a erosión e a escorrentía. Ademais, mediante a técnica do helimulching -en zonas de grandes pendentes- vaise recuperar a cuberta vexetal dese terreo, favorecendo así a rexeneración natural da vexetación», indicó José González.