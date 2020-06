Provoca dos accidentes en Vilar de Barrio y cuadriplica la tasa máxima de alcohol

0

07/06/2020 15:35 h

La llamada de un vecino de Vilar de Barrio a la Guardia Civil de Tráfico permitió localizar a una persona que circulaba con síntomas de haber consumido alcohol y que no acreditó que estuviese en posesión del permiso de conducir. Los hechos ocurrieron sobre las seis de la tarde del sábado en Vilar de Barrio y comenzaron cuando el conductor, un trabajador de las obras del AVE de 35 años, colisionó con un coche que estaba estacionado y no se detuvo. Instantes después, y a pocos metros de allí, el conductor se llevó por delante un contenedor de reciclado de papel con su Renault Trafic y acabó en una huerta, donde derribó un árbol antes de que la furgoneta se detuviera. Tras recibir la llamada del dueño del coche contra el que había colisionado, que no pudo solicitar los datos al causante del accidente por no haberse detenido, se personaron en Vilar de Barrio agentes de la agrupación de Tráfico. Al constatar que el conductor de la furgoneta presentaba una importante sintomatología alcohólica se le realizaron las pruebas, arrojando un 1,12 mlg/l en aire espirado, lo que supera en más de cuatro veces la tasa máxima permitida. Además de dar traslado de los hechos al juzgado de Xinzo de Limia se investigará al hombre, un ciudadano filipino que reside en Vilar de Barrio y trabaja en las obras del AVE, al no haber podido acreditar que cuenta con permiso de conducción. Las dos personas que viajaban en la furgoneta fueron trasladadas al CHUO para su evaluación médica.