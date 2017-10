Manuel Feijoo Pro: «Aquí traballamos sete persoas que estabamos no paro»

0

Tuvieron varios fuegos muy cerca el pasado mes de septiembre, pero la comunidad de montes de San Mamede e Medo, en la localidad de Arnuíde, en el concello ourensano de Vilar de Barrio, supo defender su patrimonio. Son 1.800 hectáreas de monte conveniado plantado con pinos y carballos. El presidente de la comunidad es Manuel Feijoo Prol. «Ter un monte limpo evita moitos incendios, sobre todo na maleza baixa. Pero temos medo do lume e por iso hai unha brigada no pobo que fai limpeza de pistas e podado de pinos. O que é coidalo», explica. La comunidad recibe del monte una media de 300.000 euros anuales. Ejemplo, afirma, de que es muy beneficioso para el medio rural. Además, han creado puestos de trabajo para los jóvenes de la zona. «Hoxe estamos traballando sete persoas que estabamos no paro», explica. Arnuíde ha vivido durante décadas del monte. En los años sesenta y setenta se plantaron los árboles y llegaron a trabajar hasta 50 personas. «A fin de semana dos incendios case vivimos na serra: as lapas estiveron preto, pero xa tiñamos feitos os cortalumes», explica.