Vecinos de Vilamartín protestan tras nueve días sin agua por el incendio del 2025
O BARCO / LA VOZ
VILAMARTÍN DE VALDEORRAS · Exclusivo suscriptores
El Concello estudia medidas de urgencia mientras sigue pidiendo ayuda a la Deputación, la Xunta y la Confederación Miño-Sil19 oct 2026 . Actualizado a las 21:30 h.
Desde el incendio de Larouco que en agosto del 2025 arrasó más de 30.000 hectáreas en Valdeorras, varios municipios de la comarca ourensana sufren continuos problemas de agua cada vez que llueve. Los arrastres de