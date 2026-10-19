Vecinos de Vilamartín protestan tras nueve días sin agua por el incendio del 2025

María Cobas Vázquez
MARÍA COBAS O BARCO / LA VOZ

VILAMARTÍN DE VALDEORRAS · Exclusivo suscriptores

Bomberos achicando agua tras las lluvias torrenciales del pasado mes de junio, en Arcos (Vilamartín de Valdeorras).
Bomberos achicando agua tras las lluvias torrenciales del pasado mes de junio, en Arcos (Vilamartín de Valdeorras). Lolita Vázquez

El Concello estudia medidas de urgencia mientras sigue pidiendo ayuda a la Deputación, la Xunta y la Confederación Miño-Sil

19 oct 2026 . Actualizado a las 21:30 h.

Desde el incendio de Larouco que en agosto del 2025 arrasó más de 30.000 hectáreas en Valdeorras, varios municipios de la comarca ourensana sufren continuos problemas de agua cada vez que llueve. Los arrastres de

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