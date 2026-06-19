Los escombros y el lodo de las riadas paralizan aldeas de Viana y Vilamartín: «Hai casas con tanta humidade que son inhabitables»
OURENSE / LA VOZ
VILAMARTÍN DE VALDEORRAS · Exclusivo suscriptores
Los afectados siguen limpiando sus viviendas y liberando entradas, algunos todavía no recuperaron la luz o el agua. En A Bouza, el núcleo más afectado, reclaman que se desescombre lo antes posible19 jun 2026 . Actualizado a las 20:39 h.
Los vecinos de Viana do Bolo y Vilamartín de Valdeorras siguen manchados de lodo, aún asombrados por el nuevo aspecto de algunas de sus aldeas y abrumados por todo lo que queda por limpiar. El