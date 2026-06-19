Los escombros y el lodo de las riadas paralizan aldeas de Viana y Vilamartín: «Hai casas con tanta humidade que son inhabitables»

1/20 En la aldea de A Bouza abriendo una zanja por si vuelve a llover SANTI M. AMIL 2/20 A Bouza, en Viana do Bolo, es la aldea más afectada por las riadas SANTI M. AMIL 3/20 Calle de la aldea de A Bouza sepultada por la riada SANTI M. AMIL 4/20 Cepillos donados a los vecinos de A Bouza SANTI M. AMIL 5/20 Un grupo de ganaderos donó material a los afectados SANTI M. AMIL 6/20 Cruz Roja se trasladó hasta A Bouza y un grupo de ganaderos entregó material de limpieza a los vecinos afectados SANTI M. AMIL 7/20 Segundo día de limpieza en la aldea de A Bouza, a la espera de que desescombren SANTI M. AMIL 8/20 La tierra arrastrada sepultó construcciones en A Bouza SANTI M. AMIL 9/20 Efectos de la riada en Vilamartín de Valdeorras SANTI M. AMIL 10/20 María José Sánchez y Carmen Fernánde, vecinas de Vilamartín de Valdeorras que este viernes seguían limpiando sus casas SANTI M. AMIL 11/20 Efectos de las riadas en Vilamartín de Valdeorras SANTI M. AMIL 12/20 Efectos de las riadas en la N-120 SANTI M. AMIL 13/20 Segundo día de limpieza para Manuel López, que acumula dos contenedores de enseres para tirar SANTI M. AMIL 14/20 Paso subterráneo bajo la N-120 anegado en Arcos, en Vilamartín de Valdeorras SANTI M. AMIL 15/20 Paso subterráneo bajo la N-120 anegado en Arcos, en Vilamartín de Valdeorras SANTI M. AMIL 16/20 Paso subterráneo bajo la N-120 anegado en Arcos, en Vilamartín de Valdeorras SANTI M. AMIL 17/20 La riada tiñó de marrón el embalse de San Martiño, en A Rúa SANTI M. AMIL 18/20 La riada tiñó de marrón el embalse de San Martiño, en A Rúa SANTI M. AMIL 19/20 Vivienda en Pradocabalos de la que tuvo que ser evacuada una vecina de 87 años SANTI M. AMIL 20/20 Madera acumulada en Pradocabalos SANTI M. AMIL

Los vecinos de Viana do Bolo y Vilamartín de Valdeorras siguen manchados de lodo, aún asombrados por el nuevo aspecto de algunas de sus aldeas y abrumados por todo lo que queda por limpiar. El