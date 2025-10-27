Seguir luchando entre las ruinas que dejó el fuego

Sara Pérez Peral
sara pérez VILAMARTÍN DE VALDEORRAS / LA VOZ

VILAMARTÍN DE VALDEORRAS · Exclusivo suscriptores

Jaime posa con la portada de La Voz que protagonizó hace tres meses
Jaime posa con la portada de La Voz que protagonizó hace tres meses VÍTOR MEJUTO

Jaime Fernández fue testigo de cómo las llamas iban entrando en las casas de sus vecinos, una tras otra: «Loitei o que puiden». Ahora se resiente del esfuerzo

27 oct 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

Primero fueron las llamas, después los escombros que cortaron todos los caminos y ahora son las lluvias las que mantienen en alerta a los vecinos de San Vicente de Leira, en Vilamartín de Valdeorras. Cuentan

