Seguir luchando entre las ruinas que dejó el fuego
VILAMARTÍN DE VALDEORRAS / LA VOZ
VILAMARTÍN DE VALDEORRAS · Exclusivo suscriptores
Jaime Fernández fue testigo de cómo las llamas iban entrando en las casas de sus vecinos, una tras otra: «Loitei o que puiden». Ahora se resiente del esfuerzo27 oct 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
Primero fueron las llamas, después los escombros que cortaron todos los caminos y ahora son las lluvias las que mantienen en alerta a los vecinos de San Vicente de Leira, en Vilamartín de Valdeorras. Cuentan