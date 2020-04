Los osos destrozan un centenar de colmenas en Valdeorras

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

O Barco 17/04/2020 15:05 h

Desde hace cinco años, el apicultor valdeorrés Elías Álvarez afronta que el oso destroce algunas de sus colmenas. No solían ser grandes daños, así que se las apañaban. Pero este año, sin apenas empezar la temporada, el oso le ha destrozado un colmenar de 80 en Riomao (A Veiga) y otras treinta colmenas en San Vicente (Vilamartín). No puede ser el mismo animal, porque una es la montaña que comunicad con O Courel y otra es Trevinca, pero sí sabe que son osos por las huellas que quedan en la tierra mojada. «Ata agora non tiña dado parte, pero desta vez si, porque a empezan a ser danos importantes, e aínda non empezou o ano, que estamos no tempo de colocar as caixas», señala Álvarez.