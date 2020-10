En cuarentena el personal del centro de salud de Viana do Bolo por el positivo de una médica

0

La Voz de Galicia La Voz

Ourense 05/10/2020 14:11 h

El positivo en coronavirus de una médica del centro de salud de Viana do Bolo ha obligado a poner en cuarentena a sus compañeros en el turno de mañana: dos médicas más y dos enfermeros. El positivo se conoció el viernes y hoy, para que la asistencia sanitaria en horario de mañana no se viese afectada, ha ido trabajar a Viana personal de atención primaria de O Barco de Valdeorras. En cuanto al personal del PAC, que comparte edificio, no se ha visto afectado por el positivo.

Y también se ha conocido un caso en el centro de salud de Xinzo de Limia. Se trata de un trabajador que llevaba varios días en cuarentena cuando la PCR dio resultado positivo, por lo que ha sido necesario aislar a ningún otro empleado del ambulatorio. El centro sigue funcionando con normalidad.