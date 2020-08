El PP dará la alcaldía de Viana do Bolo a un tránsfuga del PSOE

0

La Voz de Galicia

O Barco 18/08/2020

El PP de Viana do Bolo dará sus votos a uno de los dos tránsfugas del PSOE para relevar en la alcaldía a Secundino Fernández (BNG). Después de meses fraguándose, finalmente llegó el acuerdo entre los ya exsocialistas y los populares para arrebatar el bastón de mando a los nacionalistas, el mismo que le habían dado hace poco más de un año los tres votos del PSOE.

Después de las municipales del 2019, las negociaciones entre los dos partidos de izquierdas no llegaron más allá de la votación para la investidura. BNG y PP habían empatado en número de concejales, cuatro cada uno, pero el PP fue la lista más votada, por lo que sin los votos del PSOE Fernández nunca habría conseguido revalidar el bastón de mando que también cuatro años antes le había dado el PSOE (y también entonces sin conseguir fraguar un bipartito y con amenaza de moción de censura durante los cuatro años de mandato). No consiguieron llegar a más acuerdos, en parte por la negativa de los nacionalistas de compartir la alcaldía (dos años cada uno) con el cabeza de lista socialista, Pablo Luis Salgado, que dimitió apenas un mes después. Quedó como portavoz del PSOE entonces Abelardo Carballo, que ahora sí ha conseguido ese acuerdo con el PP y será el próximo alcalde. Junto con Carballo, también Santiago Barja (que cogió el acta tras la dimisión de Salgado) se pasó hace un par de semanas al grupo de no adscritos, lo que se interpretó desde un primer momento como el paso previo a la moción de censura. Actualmente solo María Páez se mantiene como concejala del PSOE.

El paso dado adelante hoy no es una sorpresa para nadie. Abelardo Carballo llevaba meses hablando de la posibilidad de una moción de censura si el BNG seguía sin negociar los temas importantes con ellos, como el caso de los presupuestos, que llegaron a pleno sin reuniones previas; y entonces PP y PSOE hicieron pinza para que no salieran adelante. El PP siempre ha sido más reacio en este tiempo a hablar abiertamente de la moción. Eso sí, su portavoz, Andrés Montesinos, aprovechaba cualquier oportunidad para lanzar el dardo a los socialistas recordándoles que ellos no le habían dado la alcaldía a los nacionalistas.

Y precisamente a través de Montesinos se ha conocido esta mañana la moción de censura. En una nota difundida por el PP, el que probablemente será teniente de alcalde, aseguró que el nuevo proyecto busca «a rexeneración política e social» de Viana. Dijo que se trata de un paso «absolutamente necesario» ante un escenario político «insostible logo de máis dun ano de desgoberno, falta de transparencia, de diálogo». También aludió a la «nefasta xestión durante a pandemia», una labor que también criticaron los socialistas meses atrás, aludiendo al hecho de que Fernández no estuvo en la localidad durante el estado de alarma, ya que tiene su lugar de residencia en otra provincia.

Montesinos consideró «absolutamente necesario» el paso, «fronte ao total desprezo do alcalde nacionalista cara os grupos da oposición e as súas iniciativas, dirixindo o concello dun xeito ditatorial». Y añadió: «Sufrimos a total falta de empatía do alcalde cara ás forzas políticas da oposición, falta de transparencia, de diálogo e mesmo a súa incapacidade para cumprir os acordos plenarios aprobados por unanimidade».

Avanzó Montesinos que «a palabra consenso vai ser o eixo da proposta de goberno». Los principales asuntos a desarrollar serán los presupuestos, el nuevo organigrama municipal, el reparto de áreas y el régimen de retribuciones, y las actuaciones para iniciar la aprobación del plan de urbanismo. También incluyó entre las propuestas la puesta en marcha inmediata de las gestiones necesarias para el arreglo de la carretera de San Agustín, la adquisición de una máquina desbrozadora para la conservación y mejora de caminos, el apoyo a los ganaderos y la mejora, acondicionamiento y señalización de los accesos a los núcleos de población.