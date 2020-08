Viana programa cuatro funciones del Mago Teto

El Mago Teto actuará en Viana do Bolo

La Voz de Galicia LA Voz

O Barco 13/08/2020 20:31 h

Viernes 14 y lunes 17 • 21.00 y 23.00 horas • Plaza del castillo de Viana do Bolo • El Concello de Viana do Bolo ha programado dos noches de magia a cargo del Mago Teto. Inicialmente la actividad iba a tener lugar este viernes, en dos pases, pero ante la gran demanda de entradas, el Concello ha organizado una nueva cita con la magia para el lunes. Los interesados en asistir a alguna de las cuatro funciones de «Unha noite no castelo» pueden reservar sus entradas llamando al número de teléfono 988 340 120 en horario de 9.00 a 14.00 horas.