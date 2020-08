Viana do Bolo cancela las fiestas de verano hasta el 2021

0

La Voz de Galicia La Voz

O Barco 13/08/2020 20:31 h

El fin de semana alrededor del 15 de agosto Viana do Bolo se convierte, por costumbre, en un hervidero de gente. Coincidiendo con las fiestas patronales y las vacaciones, la localidad disfruta siempre de multitudinarias verbenas y procesiones. Pero no será así este año. El alcalde, Secundino Fernández, publicaba ayer un bando anunciando la suspensión de las fiestas dadas las restricciones establecidas por las autoridades pare evitar la propagación del coronavirus. «O Concello non vai organizar nin celebrar ningún acto ou actividade festiva con motivo das Festas Patronais do 2020», recogía el texto. Y añadía a través de las redes sociales el regidor: «No ano 21 celebraremos as festas como se merecen».