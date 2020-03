Los elementos naturales arrasan en el entroido de Viana

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia María Cobas

O Barco 05/03/2020 17:50 h

Miriam Rodríguez, Jordi Álvarez, Jorge Álvarez y Estela Baroni son aire, tierra, agua y fuego. Los cuatro elementos fueron los elegidos este año por este cuarteto de amigos como disfraz para participar en el concurso de Viana do Bolo, y su propuesta se llevó el primer premio. Tras tres años con trajes más basados en la costura (y que siempre les reportaron el primer o el segundo puesto en el certamen) esta vez apostaron por meter un toque de fantasía. Y arrasaron. Cuenta Jorge Álvarez que ya cuando bajaron a la plaza para la queima dos lardeiros (el martes por la noche) «a xente parábanos para sacar fotos con nós». Una vez encima del escenario, se llevaron una sonada ovación. Y, finalmente, el premio. Tiene una parte económica, pero sobre todo está el orgullo de sacar adelante una idea y que guste. «Empezamos a pensar no traxe xa en Nadal, poñemos cada un varias ideas e despois decidimos», explica Álvarez, que fue quien planteó Natoural —el nombre de la comparsa es un juego de palabras que une natural y Toural, que es el barrio de Viana en el que viven—. «Aquí hai quen vive o entroido como boteiro ou no folión, e nós vivímolo cos disfraces, que é o que nos gusta», explica Álvarez, que fue también el encargado del maquillaje. De hecho, de una pintura salió la idea. «Vin unha maquillaxe de xeo e pensei en todo o disfraz; e despois fixémolo aquí na miña perruquería», explica. Él no tiene formación específica en maquillaje de fantasía, «pero gústame, fíxeno por innovar». Para quien quiera verlos, todavía hay posibilidad. Mañana volverán a vestirse de los elementos para participar en la comparsa de disfraces que se celebra en A Rúa de Valdeorras. Llevarán algunas incorporaciones, ya que han introducido cambios para poder ser un grupo más numeroso. Y ya están pensando en el disfraz del 2021.