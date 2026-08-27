Las renuncias para ser concejal del PP en Verín obligan al partido a bajar hasta el puesto 14

Imagen del pleno del pasado martes, con los sillones del PP vacíos. SANTI M. AMIL

Siete de los candidatos a los que en teoría correspondería sustituir a los ediles del PP que dimitieron en el Concello de Verín han renunciado a entrar en la corporación. El proceso para sustituir a Lara da Silva Rodríguez, Aitor Álvarez Prado, Sonia Arias Pereira y Beatriz Blanco Adegas se activó esta semana, pero varios de los siguientes en la lista electoral han decidido que no formarán parte del grupo municipal en los nueve meses que quedan hasta las próximas elecciones.

Según informó el PP en un comunicado difundido este jueves, los nuevos concejales serán Bernardo Rodríguez Danoz, Tamara Velázquez Rivero, Benito Quiñones García y Celestino Cid Lorenzo, que ocupaban los puestos 5, 6, 9 y 15 en la candidatura. Renunciaron, por lo tanto, quienes estaban en el puesto 7 (Paula Gómez García), 8 (Juan Pablo García Losada), 10 (Benjamín Pérez Cuquejo), 11 (Emma Rodríguez Vicente), 12 (Montserrat Diéguez González), 13 (Rosa Simón González) y 14 (Alejandro Justo Arias).

Las cuatro personas que sí formarán parte del nuevo grupo popular llegan «con moitas ganas de comezar e sumar», según explica el PP, que aborda todos estos cambios como una oportunidad para reforzarse y plantear, según aseguran el comunicado, una alternativa al «desgoberno» de PSOE y BNG.