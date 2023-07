Afectados por los grandes incendios de hace un año en Oímbra y Verín: «Cando ves vir o lume, non sabes que facer»

Alejandro Camba

«Empezou en Portugal, cruzou o río e xa entrou en España. Despois saltou á estrada que vai a Verín e acabou cruzando tamén a autovía». Así recuerda Domingo Lorenzo, residente en el pueblo ourensano de Mandín, cómo vieron avanzar las llamas del potente incendio que hace un año llegaba prácticamente a las puertas de este pequeño núcleo del municipio de Verín. Su vecino Tino Pérez tiene aún fresca la sensación de impotencia mientras observaban cómo el fuego iba arrasando todo a su paso y acercándose peligrosamente a las casas de otros núcleos de población, como Feces de Abaixo.

«Andabamos todos apurados, todos ao galope dun lado para outro, tratando de apagar o lume. Fixemos o que puidemos para axudar tamén a xente que veu, bombeiros, Garda Civil e os helicópteros», narra. «Non se explica como puido pasar unha autovía como a A-52, tíñano que ter freado para que non chegara á zona forestal. Era grandísima e daba gusto vela. Aí había moitos cartos en madeira», añade.

No fueron los únicos que vieron peligrar sus viviendas aquel 18 de julio. De hecho, la Consellería de Medio Rural activó el nivel 2 de alerta para este fuego forestal que amenazó a otras muchas parroquias de la zona, tanto en el municipio verinés como en el de Oímbra, donde los vecinos de la parroquia de Rabal lo pasaron especialmente mal. Tanto, que hubo un momento en el que salieron de las casas para evitar riesgos.

No fue una única jornada la que estuvieron rodeados por las llamas. Los servicios de extinción tardaron varios días en concluir su misión en la zona. La abrupta orografía en algunos lugares complicaba los trabajos y en más de una ocasión los focos se reactivaron cuando ya se habían dado por controlados. En Oímbra llegaron a confluir tres frentes de otros tantos focos que durante varias jornadas arrasaron más de 1.200 hectáreas.

Tampoco olvidan aquellas jornadas negras de mediados de julio del pasado año en el núcleo verinés de San Cibrao. Fue otro de los pueblos que estuvieron amenazados por el fuego aquellos días en la comarca de Monterrei. «Foron momentos moi críticos e vivíronse con moitos nervios. Neses intres, cando ves vir o lume, non sabes nin o que facer. Vímonos obrigados, coas nosas forzas humanas, a intentar quitarnos o lume de enriba. Había medios, pero non daban para todo. Vímonos impotentes», comenta Juan José López. Aquel día no dudó en ponerse a los mandos de una paleadora para colaborar en la extinción. «Traballei moito, si, pero tamén o resto dos veciños. Fixémolo entre todos», dice.

Además de la pérdida de una importante masa forestal, aquel incendio también se llevó por delante el patrimonio particular de los vecinos de las localidades a las que se aproximó. Muchos aún no se han recuperado de los daños que sufrieron especialmente en las fincas. Cuentan que algunas tardarán años en volver a producir. «Levou viñas, poulas, monte... E aquí ninguén paga nada», se quejan en Mandín. «Hai vinte anos, noutro lume enorme que houbera tamén dixeran que anotásemos todo o que ardera, porque ían dar, pero non deron nada. Agora xa nin nos viñeron preguntar. Hai zonas nas que está todo arrasado», comenta otro de los vecinos de la zona.

Entre los habitantes de esta comarca de la provincia ourensana, especialmente castigada por la lacra de los incendios, se percibe resignación y desánimo. «Cada tres ou catro anos, estamos igual», lamentan.